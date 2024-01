No hay duda de que las máquinas serán más inteligentes que los humanos: Meta

“Existe una idea en la que todos en un futuro no muy lejano haremos todas nuestras interacciones en un mundo digital que esté moderado por un asistente de IA. Quizás no sea el 'smartphone', las gafas inteligentes o la realidad aumentada, quizás no acudamos a un motor de búsqueda, sino a través de preguntar a un asistente de IA por voz, escritura o gestos”, detalló.

En este sentido, adelantó que Meta trabaja con prototipos como brazaletes que pueden detectar el movimiento de los músculos de manera que se pueda teclear con las manos en los bolsillos.