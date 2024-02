Así funciona el aparato con IA que bloquea los sonidos del reguetón

El inventor ofrece enseñar a las personas cómo construir su propio "Reggaeton Be Gone", aunque no tiene intención de venderlo comercialmente.

Roni Bandini aclaró que no está interesado en vender su creación, sin embargo, anunció que sí está dispuesto a enseñarles a las personas a fabricar su propia ‘Reggaeton Be Gone’.

“Es necesario estar cerca del parlante a interferir o bien contar con una placa BT con antena. Asimismo, hay tres seteos en código: modo (rfcomm y l2ping), tamaño de paquetes y repeticiones que podrían variar de un parlante a otro”.