Usuarios de teléfonos inteligentes BlackBerry podrán agregar ubicación a sus tweets al habilitar la función de 'Add location to tweet' en el menú de Opciones. Una vez habilitada, para agregar la ubicación actual simplemente es necesario hacer clic en el nuevo icono de brújula que se encuentra en la pantalla de inicio de Twitter for BlackBerry smartphones.

La versión actualizada también incluye características solicitadas por usuarios beta como push @Mentions, #Topic Autocomplete, e indicadores 'Retweeted by you', así como también otras mejoras basadas en los comentarios recibidos durante la etapa beta.

Los usuarios que no tengan acceso a BlackBerry App World pueden descargarla gratis en www.blackberry.com/appworld. Más información sobre este lanzamiento se encuentra disponible en el Inside BlackBerry Blog (https://blogs.blackberry.com/2011/04/twitter-for-blackberry).