Obtener información de primera mano de planes y lugares, compartir sus fotos y videos y hasta hacer una completa bitácora de su viaje, son algunas de las posibilidades que le brinda Google

Sin duda, las siguientes herramientas le serán de gran ayuda para optimizar el uso del tiempo -que en las vacaciones de Semana Santa suele estar muy ajustado- y sumar el componente tecnológico como experiencia y apoyo para tener unas vacaciones memorables:

Encuentre lo que busca

El motor de búsqueda de Google es su principal ayuda a la hora de consultar sobre los recorridos y servicios religiosos, los planes turísticos o las demás actividades propias de la Semana Mayor. Podrá consultar, por ejemplo, horarios, lugares y actividades programadas por las comunidades religiosas, o la disponibilidad de tiquetes, alojamientos y rutas para sus viajes.

Al hacer la búsqueda, el motor de Google le mostrará los resultados en la parte central de la página. Recuerde que puede buscar en las diferentes páginas de resultados, pero como Google los ordena según su relevancia, es más probable que encuentre lo que busca en las tres primeras páginas que en las últimas.

Si bien estos resultados suelen brindar toda la información deseada, es necesario también crear el hábito de consultar los enlaces patrocinados que aparecen en la columna más angosta que está a la derecha o en la que se ubica arriba en el tope de la página de resultados en ciertos sitios. Estos pueden dirigir su búsqueda de una forma muy eficaz, ya que lo llevarán directamente a contenido específico sobre el tema que consulta, especialmente si se trata de un producto o servicio, pues los anunciantes los han puesto allí con el propósito de solucionar sus necesidades informativas.

También puede orientar su búsqueda a través de los servicios que aparecen en la columna de la izquierda. Es así como puede ser de gran utilidad buscar en el enlace de blogs, ya que muchas veces se encuentran bitácoras de viaje con mucha información útil para saber qué rutas tomar, cuáles son las rutinas asociadas a los planes específicos en un área determinada (por ejemplo cuáles son las playas más bonitas, cómo llegar a ellas, en dónde venden las mejores comidas a los mejores precios), la flora y la fauna del lugar, la percepción de quienes ya lo han visitado, e incluso parte de la historia de estas atracciones turísticas. Sí usted además es una persona que viaja mucho, y a quien le gustaría compartir sus experiencias de viaje, podría empezar un blog en Blogger, lo que le permitirá compartir información e historias con otros usuarios que tengan sus mismos gustos.



Google Maps y Google Earth

Estos dos servicios le servirán para conocer las rutas que puede o debe tomar para llegar a su destino, indagar por las condiciones geográficas, ver fotos y recomendaciones de otros usuarios y hacer visitas virtuales en 3D, a través de algunas de las impresionantes funciones de Google Earth. Puede hacerlo no sólo desde su computador, sino también a través de su dispositivo móvil o su equipo tipo tablet.

Por ejemplo, para la búsqueda en Google Maps del descriptor 'Parque Nacional Natural Tayrona' podemos encontrar una completa síntesis informativa, que va desde la ubicación en el mapa, pasando por fotos, anuncios publicitarios de lugares en los cuales hospedarse, vista satelital, datos sobre el relieve de la zona, integración con Google Earth y YouTube (para ver videos relacionados), y un buscador que permite al usuario encontrar la ruta adecuada para moverse de un punto a otro. Sin duda, uno de los servicios más robustos de Google, ya que ofrece una gran cantidad de datos en un sólo pantallazo. De uso obligado para todo viajero moderno.

De otro lado, Google Earth le permite con un solo clic hacer un recorrido virtual al lugar de su elección en el mundo entero; podrá ver imágenes de satélite, mapas, zonas en relieve, edificios en 3D, explorar la geografía, compartir contenido con otros usuarios e incluso explorar el fondo marino. Una herramienta para los más curiosos y para quienes quieran anticipar un poco su experiencia de viaje.

No sólo es posible hacer estas consultas desde su computador, sino que hay versiones disponibles para teléfonos con sistemas operativos Android e iOS, y equipos como iPod Touch y iPad. También puede hacer su búsqueda por voz -para dispositivos móviles-, cuya versión mejorada para reconocimiento de acentos de toda América Latina, le permitirá una experiencia mucho más personalizada y una búsqueda de información más efectiva.



Panoramio y Picasa

Mediante estos dos servicios es posible consultar y actualizar contenido fotográfico. En Panoramio el contenido está georeferenciado, es decir se muestra sobre un mapamundi en el que se indica el lugar en el que fue tomada la fotografía y es actualizado a cada segundo por miles de usuarios alrededor del mundo. Está integrado con Google Earth, Twitter y Buzz, para que las fotografías puedan ser compartidas a través de redes sociales. Una herramienta de esta clase le da la oportunidad de compartir sus mejores fotografías con amigos y familiares, así como almacenarlas en Internet para consultarlas desde allí en cualquier momento y lugar.





Picasa, en cambio, es un servicio más orientado a la creación de álbumes fotográficos para ser compartidos con amigos y familiares, que integra un poderoso y amigable servicio de edición y retoque de fotografías, llamado Picnik, el cual ofrece muchas funcionalidades gratuitas y, algunas más profesionales, por un pago mínimo.