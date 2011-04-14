Una experiencia fresca, accesible y compenetrada ofrece el sistema operativo BlackBerry® 6 que viene en los teléfonos inteligentes BlackBerry® Torch™ 9800 y BlackBerry® Bold™ 9780, el más reciente integrante de la familia Bold que además incluye cámara de 5 megapixeles. Ambos modelos han registrado una gran aceptación por parte del mercado colombiano gracias al sistema operativo, a sus elegantes diseños y avanzadas características de comunicación y multimedia.

BlackBerry 6

BlackBerry 6 es un sistema operativo nuevo que conserva las características familiares y confiables que destacan a los teléfonos inteligentes BlackBerry. Integra un nuevo y eficiente navegador basado en WebKit que presenta páginas Web HTML de forma rápida y agradable para brindar una experiencia de navegación única. El navegador ofrece navegación fluida con el uso del trackpad óptico, presenta pestañas para acceder de manera simultánea a múltiples sitios, recursos de acercamientos y auto-ajuste de texto que, de forma inteligente, puede introducir texto en una columna mientras mantiene inmóviles los principales elementos de una página.



Características adicionales de BlackBerry 6 incluyen capacidades de mensajería con características intuitivas para simplificar la gestión de redes sociales y fuentes RSS, y acceso integrado a BBM™ (BlackBerry® Messenger), Facebook®, Twitter™, MySpace™ y otras aplicaciones de mensajería instantánea disponibles en el teléfono inteligente BlackBerry. Incluye una aplicación dedicada a YouTube y aplicaciones rediseñadas de música y fotografía. El recurso de Universal Search permite realizar búsquedas en el teléfono inteligente, así como llevar a cabo una búsqueda ampliada en Internet o descubrir aplicaciones en BlackBerry® App World™.

BlackBerry Bold 9780

El teléfono inteligente BlackBerry® Bold™ 9780 es la más reciente adición a la serie de teléfonos inteligentes BlackBerry Bold en Colombia y es el primero de esta familia en traer el sistema operativo BlackBerry 6. El BlackBerry Bold 9780 es un teléfono inteligente compacto y estilizado que presenta una gran combinación de características, funciones y diseño. Su teclado es sumamente fácil de usar y cuenta con trackpad óptico. Ofrece soporte para redes 3G de alta velocidad en todo el mundo, incluye Wi-Fi® compatible para llamadas a través de Wi-Fi (UMA donde sea disponible) de la operadora y GPS para aplicaciones basadas en localización y geo-tagging. Incluye una cámara de 5 MP con grandes características de alto rendimiento, incluyendo autofoco continuo, modo de escenas, estabilización de imagen, flash y grabación de video. Cuenta con 512 MB de memoria y una ranura de memoria expandible preparada para soportar tarjetas de hasta 32 GB de almacenamiento.

BlackBerry Torch 9800

Ideal para usuarios fanáticos de las redes sociales y con las herramientas corporativas que aman y necesitan, BlackBerry® Torch™ 9800 es el primer teléfono inteligente en el mundo que combina la experiencia de un teclado BlackBerry® deslizable, una gran pantalla táctil y trackpad óptico. Además de ser el primer modelo BlackBerry en tener el nuevo sistema operativo BlackBerry 6. Ofrece acceso a redes de alta velocidad 3G (UMTS/HSDPA) alrededor del mundo, incluye la última generación en conexión Wi-Fi® (b/g/n) y brinda GPS integrado para aplicaciones basadas en localización y geo-tagging. Su cámara de 5 MP toma fotografías increíbles con enfoque automático continuo, estabilizador de imagen, modos de escenas y zoom, además de permitir grabación de videos.

Adicionalmente a estos modelos, los teléfonos inteligentes BlackBerry® Curve™ 3G 9300 y BlackBerry® Pearl™ 3G vienen con el sistema operativo BlackBerry® 5 instalado y ya están preparados para ser actualizados con el sistema operativo BlackBerry® 6.