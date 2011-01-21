El gigante tecnológico Google informó hoy que sus beneficios netos del cuarto trimestre de 2010 ascendieron a 2.540 millones de dólares o 7,81 dólares por acción, por encima de lo que esperaban los expertos.

Además, la empresa con sede en California, anunció que el cofundador de Google, Larry Page, sustituirá en abril como consejero delegado a Eric Scmidt, quien tras 10 años al frente de la compañía de Internet, pasará a ser presidente ejecutivo.

El anuncio del inicio de esta nueva etapa en la dirección de la compañía coincidió con la publicación de los resultados del último trimestre de 2010, que crecieron un 29 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Google, además, registró unos ingresos en este periodo de 8.440 millones de dólares, un 26 por ciento más que en el último trimestre de 2009.

Los clics pagados, que incluyen los clics sobre anuncios tanto en las páginas de Google como en las páginas de sus socios, aumentaron a final de año aproximadamente un 18 por ciento respecto al último trimestre de 2009 y un 11 por ciento en comparación con el tercer trimestre de 2010, añadió el buscador.

El coste medio pagado por los anunciantes a Google por clic aumentó igualmente un 5 por ciento respecto al último trimestre de 2009, y un 4 por ciento respecto al tercer trimestre de este año. La reordenación de la cúpula directiva también afecta a Sergey Brin, cofundador de la compañía con Page, y que pasará a dedicarse proyectos estratégicos y desarrollo de nuevos productos.

Page señaló en el comunicado que Schmidt había hecho 'un trabajo sensacional al frente de Google durante la última década' y agregó que los 'resultados hablan por sí mismos'.