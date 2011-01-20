Los usuarios de la tableta podrán acceder a los contenidos completos y sin censura de la revista. La aplicación de Playboy para iPad incluirá finalmente los desnudos, excluidos por Apple en un principio, a partir de marzo, anunció a través de su cuenta en Twitter el fundador de la revista erótica, Hugh Hefner.

'¡Grandes noticias! Números antiguos y nuevos de Playboy estarán disponibles en iPad en marzo. 'Playboy aparecerá en iPad sin censura', explicó Hefner.

Desde el pasado mes de agosto ya se encontraba disponible una aplicación de Playboy para la tableta electrónica de Apple, sin embargo, los contenidos disponibles evitaban los desnudos. A partir de marzo, sin embargo, los usuarios de iPad podrán acceder a los contenidos completos y sin censura de la popular revista erótica, desde los números recientes a ediciones antiguas.

La noticia implica una relajación en las restricciones de la compañía tecnológica que, hasta ahora, excluían expresamente los desnudos. Hefner, de 84 años, ya había explicado a sus lectores que la aplicación de su revista para iPad excluiría contenidos para adultos.

'Steve Jobs tiene algo contra los desnudos. Así que, efectivamente, estarán leyendo la revista por sus artículos', dijo el fundador de Playboy al anunciar la aplicación en agosto de 2010.

El consejero delegado de Apple había reiterado en diversas ocasiones su compromiso por evitar la venta de contenido pornográfico a través de sus aparatos electrónicos. Por el momento, el gigante tecnológico no ha hecho ningún comentario sobre su cambio en la política de contenidos adultos.