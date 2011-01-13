Internet

Google lanzó ayer un concurso científico para adolescentes -de 13 a 18 años- de todo el mundo, y ofrece como premio un viaje de 10 días a las islas Galápagos y una beca de 50.000 dólares.

'Google quiere que los jóvenes científicos más brillantes del mundo envíen proyectos creativos e interesantes que sean pertinentes para el mundo de hoy', afirmó el grupo.

Los estudiantes pueden participar solos en grupos de 2 o 3 y deben presentar sus proyectos en inglés antes del 4 de abril.

Los proyectos deben incluir 'un video de dos minutos o una presentación de 20 páginas que den una idea general del proyecto, y anexarlo en la suscripción', indicó Google.

Un jurado de profesores examinará todas las candidaturas y, a principios de mayo, 'se elegirán 60 semifinalistas'. Estas propuestas serán colgadas en línea y serán objeto de un voto abierto del público. Luego, a fines de mayo, Google anunciará el nombre de 15 finalistas que serán invitados a la sede del grupo, en California, donde un jurado compuesto de 'eminentes científicos, entre ellos premios Nobel y visionarios tecnológicos', elegirán los proyectos ganadores.

Las tres mejores propuestas serán designadas en función de la edad de los participantes: 13-14 años, 15-16 años y 17-18 años.