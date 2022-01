Wineyda lucha contra una enfermedad huérfana

La abundante masa corporal –más de 160 kilos–que en los últimos 5 años ha acompañado a Wineyda Franco Palencia le han ‘paralizado’ su vida.

“Quise terminar mis estudios y trabajar para ayudar a mi familia a salir adelante, pero no he podido. Siento que he perdido los mejores años de mi juventud”, dice la joven de escasos 25 años.

En su vida alimentarse o no da lo mismo, su masa corporal aumenta sin control dado que es una de las pocas personas que en el mundo sufre de la llamada enfermedad de Gucci o síndrome de Cushing, que es un trastorno hormonal causado por la exposición prolongada a un exceso de cortisol, hormona producida por las glándulas adrenales.

Aunque la ingesta de medicinas con hormonas sintéticas para tratar una enfermedad inflamatoria conduce a este síndrome ese no es el caso de Wineyda, porque hasta los 15 años, cuando su vida transcurría normal, no le daba ni dolor de cabeza, por lo que no tenía razones para medicarse.

De un millón de personas en el mundo solo dos o tres reciben un diagnóstico de esta enfermedad cada año, lo que indica que su riesgo de desarrollo es bajo.