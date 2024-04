Víctimas de restitución, las más afectadas por incendio en San Onofre

Las familias que hace un mes recibieron los predios que por más de 10 años estuvieron en poder de una multinacional que sembró en ellas grandes extensiones de teca son, de momento, las más afectadas con el incendio forestal que desde la tarde del Miércoles Santo se registra en el corregimiento Palmira la negra.

Esta zona es la parte más alta del municipio de San Onofre, en el norte de Sucre, y limita con los Montes de María en Bolívar, a donde ya empezaron a evidenciarse desde la mañana de ayer algunos focos de candela que, de acuerdo con un reporte de la Gobernación de Bolívar, ya están siendo atendidos con personal del cuerpo de bomberos.

Tan solo 1.200 hectáreas afectadas por las llamas corresponden a los predios restituidos a través de dos sentencias judiciales, la más reciente tuvo cumplimiento el 29 de febrero y este 22 de marzo el presidente Gustavo Petro, en su visita a San Onofre, se refirió a los restituidos, esos que tuvieron que ‘mal vender’ sus tierras para poner a salvo sus vidas cuando la época más cruel de la violencia azotaba el territorio.

José Martínez Benavides es uno de los miembros de las familias restituidas que ahora afrontan las pérdidas, de momento, inciertas, que les deja este incendio que se originó cuando un campesino preparaba su tierra para cultivarla.

En entrevista con EL HERALDO José Martínez indicó: “No salimos de una cuando ya estamos en otra. Nuevamente revictimizados”. Reportó que los predios restituidos y ahora quemados son La Ciénaga, La Divisa, Providencia, El Trébol y El Paraíso, entre otros.

La extensión del predio La Ciénaga es de 600 hectáreas, mientras que la de ellos son 240, la mayoría con sembrados de teca que desde hace un mes, cuando la recibieron, empezaron a comercializar.

“Ya habíamos empezado a realizar la extracción, corte y sacada de la madera. Una buena parte estaba en la zona de acopio porque después de Semana Santa íbamos a sacar hacia Cartagena en 5 mulas, pero todo se nos quemó”, narró José Martínez.

Estos iban a ser los primeros frutos que los restituidos iban a recoger al tener nuevamente sus tierras, para el caso de los Martínez las 5 mulas estaban avaluadas en más de $120 millones.

“Las pérdidas serán mucho más. Hasta que no se apague todo no sabemos qué y cómo quedó. No sabemos qué pasó con las casas porque ayer (sábado) tuvimos que salir de prisa y hoy (domingo) no pudimos entrar porque ese incendio es cada vez peor”.

Las autoridades de Sucre y San Onofre mantienen el llamado de urgencia al Gobierno nacional para que envíe más apoyo aéreo porque el que les llegó de un helicóptero y una avioneta ha resultado insuficiente.