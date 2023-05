Víctimas de Chengue diseñan minireparación colectiva para que Gobierno cumpla

Lo cierto es que el PIR de Chengue no contempla centro de salud y están a casi dos horas de camino de la cabecera de Ovejas; el único colegio que hay no será reconstruido o mejorado en su infraestructura, pero sí dotado, y el parque recreo-deportivo que estará en la plaza principal que fue el sitio donde los violentos reunieron a los campesinos que asesinaron posteriormente, sí lo incluyeron; pero el compromiso de que empezara a construirse en el primer semestre de 2023 parece no cumplirse, “aún no se mueve la primera pala para eso”, dice un retornado voluntario.

El PIR contempla la celebración de los eventos que antes se realizaban en Chengue como una feria de dulces y mote para que todo el pueblo degustara en Semana Santa, incluso los foráneos, y en este 2023 era el primer acto a realizarse en cumplimiento de lo aprobado y no lo hicieron porque la Unidad de Víctimas no ha contratado el operador para ello, como tampoco lo tendrá para la celebración de sus fiestas patronales en honor a San Pedro y San Pablo, es decir, el sencillo PIR arrancó mal.