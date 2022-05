La Gobernación no posesionó al rector de la Universidad de Sucre

Y ya el jueves en la fallida ceremonia el reelecto rector expresó públicamente que “hoy por razones distintas a cómo deberían suceder las cosas no se dará la posesión como tal, por ahora solo decimos que seguimos siendo la Universidad de Sucre y ustedes tienen aquí un rector que va responder hasta el último día por ella y su mandato y mucho más allá porque como lo hemos sostenido la Universidad de Sucre es una impronta, se lleva en el alma y podemos gritar con seguridad que somos unisucreños y con ese escudo nos defendemos contra el mundo y mantenemos a flote la educación pública superior de este departamento”.

Sobre esta situación no ha habido un comunicado oficial por parte de la Universidad de Sucre y tampoco un pronunciamiento por parte de la Gobernación, pero diversos sectores de la sociedad han coincidido en afirmar que lo ocurrido “es un atentado a la institucionalidad, al Estado como está conformado”.

Además la senadora sucreña del Centro Democrático, María del Rosario Guerra De La Espriella trinó: “Inaceptable que gobernadora (e) de Sucre no haya posesionado a rector de @Unisucre, Jaime de la Ossa, dizque porque no tuvo tiempo. Esa es la importancia que le dan a la educación superior. Todo porque el Consejo de la Universidad no escogió a su candidato @PGN_COL, @Mineducación”.