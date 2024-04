UBPD lanzó ‘Por Cielo y Tierra’, documental sobre búsqueda de desaparecidos

“No era la primera vez que ellos iban, ya lo había hecho otras veces, solo que en esta, que van a cumplirse en el otro mes 29 años, no regresaron, y desde entonces los buscamos”, narró Fany, que se ha hecho acompañar en esta búsqueda de sus hermanas y otras mujeres más que han envejecido con ese dolor de no saber el paradero de sus seres queridos, y peor aún, han tenido que despedir a sus padres de esta tierra con ese dolor de no volver a ver a sus familiares perdidos.

Otra de las presentes en la premier del documental fue Roumalda Paternina, la presidenta de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria, quien destacó el video porque es otra forma de visibilizar este delito del que pocos hablan a pesar del inmenso dolor que causa.