Tienda Las Vegas, en Sincelejo, reabrió sus puertas con nueva administración

Precisó que “desafortunadamente, el señor Augusto no sigue siendo el propietario, él no está acá, por situaciones conocidas. Es otro propietario, pero sigue siendo la misma tienda emblemática, los mismos servicios, todo”.

Por su parte el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, dijo que con la reapertura de Las Vegas también renace la esperanza, al tiempo que ratificó su mensaje de no más violencia y de lucha frontal contra todas las denominaciones de violencia.

“Nos propusimos reabrir Las Vegas en 10 días y hoy es 8. El mensaje es contundente y de autoridad: el miedo tienen que sentirlo los bandidos, no la ciudadanía. Vamos a trabajar por recuperar los espacios. Nosotros no podemos ceder los espacios. Las Vegas, que es un símbolo, no podía ser secuestrado por los violentos”, indicó el alcalde.