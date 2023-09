Servidores públicos instan a sus colegas a organizarse como gremio

Luis Guillermo García Chamorro, presidente de la Federación del Sindicato en Sucre y presidente suplente de la Confederación Nacional Ser Nación, dijo que la misión de ellos es defender el derecho de los trabajadores en todas las entidades del Estado.

“Nuestro sindicato en Sucre es de carácter departamental y no solo se pueden afiliar los empleados de la Gobernación sino de todas las entidades territoriales que aquí tienen asiento. Somos independientes y defendemos a nuestros afiliados. Es importante estar organizados porque mientras un trabajador no está afiliado a un sindicato le es difícil exigir sus derechos”, duce García Chamorro.

En Sucre el trabajador oficial debe lidiar, en el caso del sector salud, con que no le paguen a tiempo, y además que muchos no pueden reclamar derechos porque en los municipios no hay sindicatos.