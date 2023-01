Le confirman una sanción de 4 meses al diputado Yahir Acuña

Los hechos por los que se pronuncia el Ministerio Público ocurrieron en el año 2014 cuando siendo congresista (representante a la Cámara) se extralimitó en sus funciones.

“… asumió en 2014 la presidencia ad hoc de la Corporación aduciendo ser el primero de la lista de los legisladores designados para integrar la comisión, contrariando lo estipulado legalmente”, informó la tarde de este jueves 19 de enero la Procuraduría en un comunicado de prensa.

El fallo que ahora salta a la luz pública fue proferido en diciembre de 2020 y aunque contra él no procedía recurso alguno Acuña lo repuso y ante ello la Procuraduría le dijo “que no existen elementos jurídicos que permitan acceder a la solicitud de reposición que formuló la defensa, a quien se le advirtió que contra la presente decisión no procede recurso alguno.