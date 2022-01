En Sucre hay déficit de sangre y por eso invitan a donar

Los donantes no deben haber sido sometido a cirugías en los últimos 12 meses, no haber padecido de enfermedades de transmisión sexual o sospechar ser portador de alguna y no estar en tratamiento para colesterol, triglicéridos ni glicemia.

Este Banco de Sangre distribuye las unidades disponibles a las diferentes clínicas y hospitales del departamento de Sucre.