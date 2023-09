Policía inició acompañamientos a las campañas políticas en Sincelejo

De esta forma se empezaron a cumplir los compromisos acordados entre candidatos, la fuerza pública y la Alcaldía de Sincelejo en el más reciente consejo de seguridad extraordinario que fue promovido a raíz de los hechos registrados la noche del miércoles 30 de agosto cuando en medio de una concentración política del candidato Aldemar Alfaro fue asesinado un ciudadano.

Sobre este hecho el diputado del Centro Democrático, Luis Alfonso Álvarez Padilla, se mostró de acuerdo con los planteamientos de la coordinación de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Sucre en el sentido de que el debate electoral en el departamento no es garantista por razones de inseguridad.

En criterio de Álvarez Padilla lo ocurrido manda un muy mal mensaje de seguridad “porque si se atreven a hacer eso en un lugar donde hay miles de testigos es muestra de que no les importa nada. Ojo con la inteligencia de la fuerza pública porque si se pierde una vida en una manifestación en un sitio céntrico no me quiero imaginar lo que ocurra en un barrio apartado”.