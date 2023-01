Vías y transporte público, lo que espera Sincelejo en este 2023

“No puede ser posible que en dos años no se hubiese terminado esta importante vía. Si no tenían la plata para hacerla entonces la hubiesen dejado como estaba que era más transitable que como está hoy. No se puede transitar por ella. Los carros, motos, bicicletas y todo el mundo se monta es por el andén”, dijo un morador de la Avenida Argelia que se ha visto perjudicado por esta parálisis en la obra.

Ante este reclamo público y pedido ciudadano el alcalde Andrés Gómez Martínez le dijo a EL HERALDO que muy pronto se reanudan los trabajos en la Avenida Argelia. Solo falta por adjudicar la interventoría para empezarlos y que llegue a feliz término como está ocurriendo en el Par Vial San Carlos.