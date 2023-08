Líder indígena de Sucre desiste de aspirar al cargo de Cacique por amenaza

La razón para ello, según reza en una comunicación enviada a las autoridades del gobierno propio y a las militares y de Policía de los dos departamentos antes mencionados, al Ministerio del Interior y órganos de control, es que fue amenazado este miércoles 23 de agosto.

“Fui abordado por un par de sujetos en el día de hoy (miércoles), que se movilizaban en moto y portando cascos que no permitieron ver sus rostros, quienes me manifestaron que me prohibían que siguiera aspirando al cargo de Cacique, si quería seguir viviendo”, relató Martínez Hernández.