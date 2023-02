La Mojana alista otro paro por inconformismo en las obras de Cara ‘e gato

El anuncio lo hizo público el vocero del Pacto Social por la Mojana y miembro de la Mesa de Seguimiento a los compromisos del Gobierno nacional, Rodrigo García Berrío, al término de una reunión con los coordinadores de las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, que se realizó en el puerto fluvial de Magangué y que además contó con la presencia de algunos alcaldes.

“Nosotros hemos acudido a los actores de los gobiernos departamentales para que ellos interactúen con el Gobierno Nacional y se mejoren las condiciones de las obras que se pretenden realizar y que no han avanzado porque a la zona llegaron dos dragas viejas que no hacen nada. Incluso una de estas aún no ha sido armada”, dijo García Berrío.

Desde este jueves empiezan a correr los tres días que le dieron de plazo al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava Sánchez, para que “enderece el camino” de esa contratación y se aproveche al máximo este verano para cerrar Cara ‘e gato.