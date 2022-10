Crece angustia en la Mojana por falta de intervención en Cara ‘e Gato

Debido a lo anterior, tan solo en este año, según la Procuraduría, a corte de mitad de año, hay más de 63.000 damnificados en la región (ver recuadro).

“La Mojana anhela que cierren Cara ’e gato porque si no lo cierran es una condena eterna a que buena parte de la comunidad de la Mojana siga viviendo a orillas de la carretera, en total desarraigo y que, además, no desarrollen su actividad económica. Innumerables agricultores y campesinos, grandes, pequeños, medianos, de todas las estirpes, insisten en que hay que cerrarlo. Ese es el clamor popular, el clamor de la gente y cada vez que le decimos que no se va a cerrar, sembramos la desesperanza y la desilusión”, indicó Héctor Olimpo, gobernador de Sucre.

El mandatario departamento explicó que se debe dar prioridad a las soluciones estructurales y no a las humanitarias, como ha planteado el Gobierno. “La región requiere la solución estructural primero que la integral porque sin solución estructural no hay solución integral. Podemos llevarle programas de vivienda, programas viales, programas de desarrollo económico, pero sino resolvemos el problema estructural todo lo que se invierta como ha pasado hasta hoy, será insuficiente”, explicó.

Asimismo, la senadora de Cambio Radical Ana María Castañeda mostró su descontento durante un debate de control político por la incertidumbre que ronda a la Mojana.

“A pesar de los esfuerzos por demostrar la necesidad de atención inmediata en la zona, no obtuvimos respuestas certeras de los Ministros ni los resultados que claman 450 mil habitantes que viven con el agua hasta el cuello”, dijo la congresista.