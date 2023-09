Conexiones irregulares siguen generando pérdidas de agua en Sincelejo: Veolia

Dentro del 20% que no paga el servicio hay una fracción que corresponde “a usuarios que están experimentando alguna situación difícil en sus hogares después de la pandemia, que no tienen recursos, y a ellos les transmitimos un mensaje de solidaridad y apoyo y a su vez los invitamos a nuestras oficinas para que encuentren una solución adecuada o ajustada a su situación”.

Y otra fracción de los que no pagan “es porque hacen parte de esos que tienen enraizada una cultura del no pago “y solo están pendientes de realizar fraudes para no pagar el servicio y eso genera una afectación a toda la comunidad. Para ellos también tenemos un mensaje y es que el fraude no paga. No es conveniente patrocinar que personas no autorizadas estén realizando conexiones ilegales en la red. Todos debemos ejercer una ciudadanía honesta y responsables y reprochar estos hechos”, puntualizó Fabio Araque.