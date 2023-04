La JEP programa nuevas audiencias de verdad con Salvador Arana

“David, Lucía, Lesvia, Juan Carlos, Enriqueta y Juan David yo no puedo darles ahora los detalles que me piden sobre cómo murió su padre, pero sí les diré algo aquí que nunca en 20 años he dicho y que le oculté a la justicia ordinaria: Yo fui el autor intelectual de la muerte de su padre, hermano, esposo Eudaldo Díaz”, dijo.