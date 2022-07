Se inició la pavimentación de calles en Granada, en Sincé (Sucre)

“Este alcalde nos está transformando las calles. En este sector donde he vivido toda la vida solo pasan burros y vacas, y cuando llovía no podía salir de la casa y en verano no podía sentarme en la puerta por la cantidad de polvo. Esta obra es una bendición de la Virgen del Carmen” dijo Marta Acosta.

La obra hace parte del Proyecto Mi Calle se Transforma que en Granada pavimentará un kilómetro 290 metros en las carrera 3 y 5, calle 5, calle 11, carrera 4 entre calles 5 y 7,calle 6 entre carrera 4 y 5 del corregimiento.