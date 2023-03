En Berrugas, Sucre, la escuela no es territorio de paz

Ante esto el líder Diego Mercado programó para las 8:00 de la mañana de este lunes 13 de marzo una reunión con los padres de familia, las directivas docentes, docentes, representantes de la comunidad y autoridades “porque no podemos permitir que estas cosas sigan ocurriendo con nuestros jóvenes en el corregimiento. Aquí hay un problema social muy grande al que las autoridades municipales y departamentales no le han prestado la atención debida y por eso vamos a acudir a las instancias nacionales”, aseverando Mercado.

Esta situación que mantiene internado en un centro asistencial al hermano de la jovencita fallecida también dejó al descubierto otra problemática que azota a Berrugas y es que al llevar a la niña al centro de salud no había médico que la atendiera, “esto no es nuevo, nos ha ocurrido desde hace muchos años y no es lógico que un corregimiento de 10 mil habitantes no tenga un médico permanente, como tampoco se justifica que teniendo la administración municipal la mitad de sus empleados nacidos en Berrugas y también el Personero Municipal no se duelan de lo que ocurre en este territorio”, puntualizó Diego Mercado.