Ganadero y comerciante sucreño denuncia “atropello” de la SAE

“Me siento vulnerado y atropellado por la SAE y sus representantes que me están violando el debido proceso, derecho a la defensa, el derecho a la propiedad privada y el derecho al trabajo porque yo no soy ningún ocupante irregular. Este predio finca La Bendición fue obtenido mediante compra con sus respectivos documentos legales como lo estipula la ley”

Y agrega que “posterior a la compra, ocupación y el desarrollo de mis actividades en esta finca, 2 años 2 meses y 20 días después de haber recibido la finca con todos los documentos legales que expide el estado colombiano, me llega un proceso de extinción de dominio representado y ejecutado por la Fiscalía 45 Especializada de Medellín, proceso que hasta el día de hoy se ha convertido en un calvario para mi vida ya que lleva más de 6 años y medio y no he obtenido el fallo por parte del estado cuando le he demostrado que no tengo nada que ver judicialmente con procesos que vinculan al bien antes de yo obtenerlo”, puntualiza Elías Sánchez.