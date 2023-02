Exdefensor de Álvaro García argumenta la exclusión de la ‘prueba reina’

A esto se suma que según Aguirre Vásquez los informes de inteligencia, por disposición legal, no tienen valor probatorio por su característica de simple orientación para los procesos penales, “llevan a identificar que esta particular circunstancia decantada al interior de las prácticas de prueba en el juicio por desplazamiento forzado en contra del exsenador García Romero puede ser condenado como autor mediato del contenido de una grabación de la cual no se tiene claro ni pudo ser objeto de confrontación y contradicción el medio por el cual se obtuvo la prueba o en este caso la grabación”.

A esto se suma, y así lo reconoció, dijo Aguirre, el agente que obtuvo la grabación, “que lo que se esperaba era que el exsenador realizara gestión ante la Brigada de Infantería de Marina en Corozal a fin que la tropa incursionara a Pajonal y Aguacate, que era núcleo del conflicto, y no como lo interpretó en su momento la sentencia que lo condenó, que era para lograr la inoperancia de las fuerzas militares para permitir el accionar de las AUC”.