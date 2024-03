En Sincelejo arrancó la resistencia de pago del servicio de energía

Andrés Tarazona, un líder de Sincelejo que defiende a los usuarios ante Afinia y que ahora promueve esta resistencia al no pago de la factura, aseguró que la cumbre del sábado 9 de marzo fue un fracaso porque no hubo soluciones a corto plazo sino a uno y dos años “y nosotros no aguantamos más. No podemos seguir pagando 500 y 600 mil pesos por un recibo. Hoy nace en Sincelejo una iniciativa y es convocar a todo el pueblo a que no paguemos un solo recibo más hasta que no nos solucionen esto”.

Dejó en claro este líder que el asunto no es que no quieran pagar el servicio, sino que no tienen con qué pagarlo. “Entramos en desobediencia civil contra Afinia porque no vamos a permitir que nos siga robando tan campante como lo ha venido haciendo esta empresa”, dijo Tarazona.