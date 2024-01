En Sucre hay más de 11 mil documentos esperando por sus dueños

La entidad advirtió que los ciudadanos que tramiten su cédula de ciudadanía tienen un plazo máximo de un año, contado desde la fecha de su producción, para reclamarla. De no ser así, estas serán devueltas a las oficinas centrales de la Registraduría Nacional para su destrucción.

Por lo que los ciudadanos deben acercarse a reclamar su documento en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y el sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. A partir del 31 de enero, el horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

En Sucre esperan por reclamar 4.363 cédulas digitales en policarbonato, 873 amarillas con hologramas y 5.954 tarjetas de identidad.