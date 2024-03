En el Caribe se alistan para la Cumbre Energética del sábado 9 de marzo

Este espacio que contará con la presencia de la clase parlamentaria de la costa norte colombiana, al igual que los gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales, se desarrollará en la sede de la Universidad Cecar, en Sincelejo, a partir de las 8:00 de la mañana, y en ella también habrá funcionarios del Ministerio de Minas y Energía.

A propósito de esta entidad del Gobierno Nacional, dos de sus asesores acompañaron este sábado 2 de marzo a los ciudadanos organizados de los departamentos de Sucre y Córdoba que participaron de la Primera Asamblea Departamental de Usuarios que se efectuó durante 5 horas en la sede principal de la Universidad de Sucre.

Desde este espacio Álvaro Álvarez Díaz, miembro de la Asociación de Vocales de los Servicios Públicos de Sahagún (Córdoba) y tesorero de los vocales de control del Caribe, fue enfático al indicar que como usuarios del servicio de energía no pueden seguir soportando los altos costos de la energía.

“Debe haber una solución a corto plazo porque si es a largo plazo no la vamos a ver entonces ni con dos presidencias más. Esto sube todos los meses”, dijo Álvarez.

Por su parte Ángel Meza, presidente de la Asociación Municipal de Vocales de Control de Sincelejo, aseguró que con esta cumbre del sábado se sienta un precedente en la capital sucreña en contra de los altos costos del kilovatoo-hora que factura Afinia que en estos momentos supera los mil pesos y eso, a su juicio, “se está poniendo impagable”.

Agregó que “Afinia es negligente al no controlar, pudiéndolo hacer, las pérdidas por el robo que le hacen otros usuarios, y que se las cobran como pérdidas no técnicas al buen usuario y eso es ilegal. Esa es una acción que nos dejó Duque y que no lo vamos a seguir permitiendo. Si tenemos que salir a las calles para lograr que la Comisión de Regulación de Energía y Gas rebaje las tarifas y Afinia nos cobre lo justo lo vamos a hacer”.