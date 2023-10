Las elecciones en Sucre están en riesgo por las bandas criminales: gobernador

Aduce que las garantías son precarias y que el Gobierno Nacional lo ha dejado solo con este problema, por lo que insiste en que “se necesita una respuesta más contundente del gobierno y un verdadero apoyo para que las elecciones se desarrollen de manera libre y transparente. No he recibido una respuesta eficaz del gobierno nacional. No los siento preocupados, no los siento con ganas de liderar la solución de este problema. El presidente ha debido venir acá y ponerle la cara a esto”.

Si bien el mandatario de los sucreños se ha referido a esta situación de manera reiterada en los últimos 6 meses, fue en este consejo que se realizó este miércoles 25 de octubre cuando de manera detallada relató hechos concretos como que hace 4 semanas, es decir, un mes, “hicieron subir a 12 candidatos de la Mojana a hablar con un jefe de bandas criminales, al monte, a recibir directrices”.

Fue enfático al indicar que hay candidatos que deben pagarles a estas bandas para que los dejen entrar a los corregimientos o para que los dejen hacer campaña.