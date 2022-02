Diputados piden que se garantice la seguridad en Sucre

“Uno recoge entre la comunidad en general y los diferentes gremios de la sociedad un sentimiento generalizado de impotencia, dolor y rabia por este vil crimen y esto no lo podemos permitir. Hago un llamado respetuoso a la reflexión al presidente Iván Duque desde esta humilde curul porque es inaceptable e injusto que en nuestro departamento y su capital Sincelejo los delincuentes tengan la facilidad de hacerse a armas de fuego, en alquiler, solo con 100 mil pesos. Esto es inaceptable que a los ciudadanos de bien se nos quite el derecho a la legítima defensa”, anotó el diputado que a su vez pidió justicia por estos hechos a los que, a su juicio, no nos podemos acostumbrar a que ocurran.