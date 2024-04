Continúan las renuncias de médicos rurales en el HUS

En lo corrido de este año no le han pagado a quienes laboran en el ente asistencial, por lo que desde el miércoles tres médicos rurales renunciaron, mientras que entre el lunes y este jueves los empleados de planta, de todas las áreas, han estado paralizando sus labores por algunos minutos para pedirle a la gerencia que explique por qué no les han pagado en este trimestre y por qué tampoco les han pagado el retroactivo del año 2023, entre otras obligaciones.

En una reunión sostenida con la gerencia hace 48 horas les pidieron a los empleados un compás de espera, al tiempo que les anunciaron a los de planta que en esta semana les van a pagar un mes con unos recursos que están en otra entidad bancaria “pero que no los han podido mover porque quien lo está haciendo primero está en unas inducciones por parte del banco de occidente. No sabemos si eso es cierto o no, pero esa persona que va a mover ese dinero lleva 16 días en inducciones”, dijo uno de los empleados a este medio.