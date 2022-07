Bloquean la Troncal de Occidente en Corozal, ante posible colapso de puente

“Las cabeceras de este puente están a punto de colapsar, Autopistas de la Sabana a la hora de construir la doble calzada no las hizo nueva. La vía en ese tramo está hundida y rajada y las autoridades lo saben porque por aquí transitan y parece que eso no les importara porque no dicen nada, ni tampoco nos responder los requerimientos que le hemos hecho. Por eso decidimos bloquear para que nos escuchen y se tomen acciones ya porque esto no da espera. Si no vienen vamos a bloquear los dos carriles”, informó Armando Mulford, un líder comunal de Corozal.