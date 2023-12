Sincelejo: fiestas del 20 de Enero son un rescate a la tradición

La presencia de Padilla en la dirección de estas fiestas es sinónimo de orden y de eso son testigos quienes por 26 años lo vieron en esas lides y ratifica en la entrevista con EL HERALDO que para el 2024 en los eventos se verá esa organización que hace parte de su ADN.

“Los horarios de los eventos serán estrictos. Quienes me conocen lo saben, pero habrá excepción con el Veintenerito por el golpe de calor y hay que cuidar a nuestros niños, los otros serán estrictos y en todo habrá organización y cada ciudadano debe aportar a ello porque no hay que preguntarse qué hace Sincelejo por ti, sino que haces tú por Sincelejo”.

Con relación al tema de la seguridad Róger Padilla Paternina dijo que no solo será la que brinde la Policía y la Infantería de Marina, sino que “queremos tocar el corazón de los sincelejanos con la cultura ciudadana. Saben que no me tiembla la mano para poner orden en los desfiles. Nosotros los sincelejanos somos ordenados y hospitalarios y no se nos puede olvidar que las fiestas no son de nosotros, nosotros somos los anfitriones y a nuestra casa van a venir los invitados y hay que atenderlos bien. Ese es el propósito del alcalde Yahir Acuña y a eso le apuntamos”, indicó Róger Padilla que desde ya anuncia que lo que se verá en el 2025 será superior a lo de 2024, entre ellos el regreso del Reinado Nacional del Fandango “porque hay que poner a Colombia y al mundo a bailar y escuchar fandango”.

Y para estas fiestas del año que está a punto de llegar se evidencia el rescate de la Avenida Alfonso López para los recorridos de los desfiles.