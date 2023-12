Empleados del hospital y asilo de Sincelejo protestan por falta de pago

En el Hospital Universitario de Sincelejo, ente absorbente de la red de salud pública de Sucre, los empleados que laboran bajo la modalidad de cooperativas, reclaman los pagos que les prometieron.

“Nos dijeron que en diciembre se pondrían al día con todos los meses que nos adeudan y ya viene el 24 de diciembre y no tenemos ni para la Navidad de nuestros hijos. Aquí las directivas no tienen corazón, solo les importan ellos y sus jefes. Nos pagaron dos meses y ahora el jurídico se atreve a preguntarnos qué hicimos con esa plata que ya estamos reclamando más y lo vamos a seguir reclamando porque ese es el pago de un trabajo que ya hicimos cuando él ni siquiera esta empleado del Hospital. Él acaba de llegar y cree que con su forma de hablar nos va a intimidar”, le dijo a EL HERALDO una de las empleadas a la que le reservamos su identidad porque así lo ha pedido para no ser víctima de persecuciones.

Los empleados de planta del HUS también exigen el pago de las primas, incluida la de junio, y el reajuste salarial del año 2023.

En una situación similar están los empleados que laboran en la Estación de Plenitud El Socorro o Asilo El Socorro. A todos los auxiliares de enfermería que prestan sus servicios en este lugar les deben 5 de los 6 meses que han laborado y lo peor es que este 28 de diciembre se les acaba el contrato y las respuestas que han obtenido cuando preguntan por sus salarios es que no hay dinero.