Sacerdote sucreño baila ‘El Secuestro’ con coreografía de ‘Mane’ Díaz

El sacerdote siempre ha estado activo en sus redes sociales con temas musicales de moda, en especial en el género de la champeta. Asegura que la música es su esencia, “yo no puedo ocultar lo que soy. Hay gente que confunde y dice que porque soy sacerdote yo no puedo hacer eso, pero esa es mi forma de ser y de vivir, el ser cristiano. No estoy ofendiendo a nadie ni faltando el respeto a nadie, estoy llevando un mensaje porque la cultura y la fe deben ir de la mano. Yo antes andaba en la música, era animador de casetas, andaba con los conjuntos vallenatos. Esta es mi esencia. A través de la música llegar a la gente”, anotó el sacerdote que grabó su baile de El Secuestro este domingo 10 de marzo después de los servicios religiosos.