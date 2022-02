Los PAE de Sucre y Sincelejo son de los más atrasados del país

Y para el caso de Sincelejo al funcionario le llama la atención que el proceso licitatorio haya sido declarado desierto, que no se hubiese presentado nadie, pero además que no hubiesen reparos al mismo.

Sin embargo, destaca que el Municipio tuvo de inmediato un plan B activado y con ello considera que el proceso para la adjudicación será más rápido.

“Nos preocupa que estas dos entidades hacen parte de las 20 de las 96 en el país que todavía no han empezado a prestar ese servicio y eso no le garantiza en debida manera a la población vulnerable acceder a la educación”, precisó Martínez Martín.

Sincelejo había empezado el proceso normal de contratación, pero fue declarado desierto “y eso es una cosa que no es común porque no hay observaciones que indicaran que no existía interés para hacer los ajustes, es muy raro lo que ocurrió”, dijo el funcionario.