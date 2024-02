Bus eléctrico explora desde este lunes la ruta universitaria en Sincelejo

Por temas de intervención de obra civil a la altura de la carrera 23 (clínica Rey David), habrá un desvío en el recorrido por la calle 25ª (Parque Los Periodistas) para conectar nuevamente a la calle 20 en la zona céntrica de la ciudad (Parque Santander).

El horario de este servicio será de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 9:00 p.m., los sábados de 5:30 a.m. a 8:30 p.m. y los domingos de 5:30 a.m. a 8:00 p.m.

Con esta operación la administración municipal sigue analizando el comportamiento del vehículo eléctrico por las rutas que fueron trazadas en el modelo operacional con miras a que empiece la operación del SETP.