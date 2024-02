Pensionados de las FF. MM. protestan por deficiencias en sector salud

“Nosotros pagamos por atención en salud el 4% de nuestro salario y no estamos recibiendo esos servicios. Aquí en el Establecimiento de Sanidad 1048 solo contratan servicios de especialistas por 4 meses y nos maman gallo para darnos una cita de esas de tal suerte que cuando nos las quieren dar ya nos dicen que no hay contratos. Así hemos venido afrontando esta situación desde hace varios años y nos hemos cansado. Y no nos vamos a ir de esta vía hasta tanto no nos atienda el jefe del Hospital Naval de Cartagena que nos dijeron que ya salió para este sitio para escucharnos y darnos solución”.

Agregó que si bien esta situación la vienen afrontando desde hace mucho tiempo “la gota que llenó el vaso es la situación que afrontan dos compañeros que llegaron a la fase terminal de un cáncer por no haber recibido la atención médica adecuada en el tiempo indicado. Esto ha hecho que colapsemos y le pongamos un freno a esto. Y si no hay soluciones vamos a seguir protestando para exigir nuestros derechos”, puntualizó Mulford.