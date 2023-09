Video: pelea en el Parque Santander atemorizó a los sincelejanos

Los ciudadanos que transitan y frecuentan este sector denuncian que es una situación con la que deben lidiar a diario, pero en la que hay momentos “en los que se torna más grave como esta mañana. Yo me asusté porque pensé que uno de los palos o las piedras me iba a golpear o romper las vitrinas de mi negocio. Esta es una situación vieja, la Policía la conoce, lo sabe y no tiene uniformados aquí permanentes sino que aparecen unos momentos y ya se les olvida y vuelven las peleas”, dijo un comerciante.