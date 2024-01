Comunidad despide al periodista Mardonio Mejía en su natal San Pedro, Sucre

El párroco dijo que supo de la trágica noticia en medio del retiro espiritual en el que él y los demás sacerdotes de Sucre estaban en el departamento de Cesar, “estábamos pidiendo por este país y cuando me enteré de la muerte de Mardonio me puse a pensar el papel tan difícil que le toca hoy a los periodistas. Y es que a los periodistas les corresponde analizar, estudiar, comprender los comportamientos, las actitudes y situaciones de un municipio, de un departamento, de un país, del mundo entero y cuando el periodista asume este papel busca que el mundo sea menos oscuro, porque donde no hay un periodista, donde no hay una persona que esclarezca los hechos y manifieste las cosas de manera muy objetiva y muy real, entonces quizás no podemos comprender hacia dónde apunta o hacia dónde se dirige un municipio, un departamento, un país”.

Y agregó que “en las circunstancias en que estamos la verdad duele. Hoy la verdad no le gusta a la gente. La verdad se convierte en una especie de situación que estorba, que incomoda”, anotó el párroco de San Pedro.