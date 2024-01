Será una oposición responsable, respetuosa y coherente: Mario Fernández

El diputado de la oposición indicó que la estrategia bandera del programa de gobierno Sucre Diferente que se llama Sucre Escucha, y que sigue activo, le genera una “connotación especial de duda y cuestionamiento. No escucho a la primera persona que me hable con convicción de que eso funcionó”.

“También está fracasando el tema de seguridad a pesar de las medidas y de la tasa de seguridad; el tema de la vía de Las Tablitas que no fue gestión del gobierno de Héctor Olimpo no se entregó y en Sincelejo no hubo inversión. Las cosas están allí y no me las inventé yo, son palpables, evidentes y eso hay que decirlo porque no podemos seguirle echando tierra a la realidad ni tapándole la realidad a la gente. Hay que decir las cosas y si se hicieron mal tendrá que haber responsables”.

Finalmente Mario Fernández Alcocer también se ratificó en que está dispuesto a trabajar por Sucre porque no es una “persona mezquina”, sino entregada a los intereses del departamento y comprometida con el desarrollo de Sucre, por eso hará las acciones y gestiones necesarias para sacar al departamento de la crisis que afronta.