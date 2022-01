Luis Caraballo Estremor hizo de su tragedia muchas canciones

“Sé que la gente se va a gozar mucho nuestro álbum no solo por su ritmo y toda esa fusión sonora que tiene, sino también porque en él hallan plasmadas décadas de memorias del territorio. El álbum está conformado por 11 piezas musicales, algunas recogen las vivencias del territorio, la resistencia de las comunidades y el sufrimiento de las gentes para que sean libres y se expresen a través de la música, la danza, el arte y los quehaceres socioculturales”, enfatiza Luis Caraballo Estremor ratificando que la manera de rechazar y protestar ante los actores armados es a través de la música.

“La verdad es que yo no tengo otra manera de responder más que con música. Les hago la invitación también para que vayan al canal de Youtube de Bullenrap y escuchen una canción titulada Clamor. Les brindo un fragmento de ella y esta es mi respuesta” expresó Luis y empezó a cantar: “Yo no me puedo quedar aquí sentado / viendo la realidad, / mirando cómo la guerra con su violencia / acaba la humanidad. / Qué pasó con los duelos colectivos, / el sentir, el dolor de un amigo. / No mirarnos como el enemigo. / Demostremos que el amor no se encuentra perdido”.