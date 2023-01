La corona del Reinado del 20 de Enero se fue para el norte de Sincelejo

La nueva soberana sobresalió en el grupo de las 16 aspirantes con su magistral ejecución del baile del fandango, lo que le permitió alcanzar la corona. Además su belleza, armonía corporal, conocimiento sobre el folclor y popularidad también la hicieron destacarse en la noche de coronación en el Estadio Arturo Cumplido Sierra del barrio El Cortijo.

“Me siento orgullosa de mis raíces sincelejanas, y es un honor y orgullo manifestarme como la nueva soberana frente al público sincelejano. Me sentí demasiado conectada con la música, por el fandango. Desde que estoy pequeña he sentido ese fuego. Se me eriza la piel cuando escucho un fandango y eso lo quise transmitir en el escenario, que el público sienta lo que yo siento cuando escucho el fandango”, dijo la nueva reina del fandango de la capital sucreña.