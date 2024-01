Las contradicciones del secretario de Gobierno sobre la seguridad en Sucre

Y en su entrevista con periodistas de la Gobernación de Sucre prometió “rescatar la seguridad en Sincelejo y en el departamento. La guerra no la vamos a perder. No hay en la historia un caso en el que el Estado haya perdido la guerra. No estamos demorados, estamos contemplando todas las estrategias que nos lleven a que eficientemente podamos entregarle una ciudad y un departamento seguro a todos los habitantes de esta tierra”.

Además de Sincelejo, Corozal y Tolú, en los 7 primeros días de este 2024 también asesinaron en San Benito y Majagual. Sincelejo y San Onofre registran 2 casos cada uno.

El 2023 cerró con 336 crímenes en Sucre y el 2022 con 208, situación que llevó al entonces gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, a decir al cierre de su mandato que Sucre se había rajado en seguridad.