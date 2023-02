Ungrd no contrató el cierre de Cara ’e Gato

Así lo dijo el vocero del Pacto Social por la Mojana y miembro de la Mesa de Seguimiento a los Acuerdos con el Gobierno nacional, Rodrigo García Berrío, quien indicó que en su momento cuando la comisión del Gobierno nacional llegó a La Apartada (Córdoba) anunció la llegada de dos dragas para realizar la ampliación del Canal de la Esperanza y luego el cierre de Cara ’e Gato, “pero ahora, una vez más el señor Pava nos sorprende en esta semana diciendo que no va a cerrar Cara ’e Gato”.

Precisó que una vez más se sienten “defraudados por un gobierno que pese a decir que es del pueblo, de la comunidad y que pregona un cambio que nosotros no vemos. Ya no vale la pena seguir dirigiéndose al señor Pava porque todo lo que dice es mentira. Es un señor que no tiene idea de lo que dice y valdría la pena preguntarle cómo le fue a él como interventor en la Mojana porque también trabajó acá”.