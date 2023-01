Damnificados de la Mojana mantienen el bloqueo que completa más de 24 horas

De otra parte, desde la mañana de este jueves se inició en El Viajano otro bloqueo. Este es un corregimiento de Sahagún que permite la comunicación con San Marcos y la región de la Mojana.

Luis Villalba Balmaceda le dijo a EL HERALDO que los motivan a protestar cinco situaciones: el mal estado de la vía; los atropellos de las multinacionales que realizan exploración de gas; la masificación del gas que se encuentra en sus territorios y no los beneficia a ellos si no a personas de otras regiones; problemática ambiental generada por la no reforestación, y apoyan el paro de la Mojana por el no cierre de Cara 'e Gato y otros compromisos incumplidos por parte del Gobierno Nacional.