El paro minero también se siente en Cara 'e gato

El senador cordobés Marcos Daniel Pineda, quien propuso este debate en Sucre y además es el presidente de dicha comisión del Congreso, le ha solicitado al Gobierno Nacional que cierre urgente el boquete de Cara 'e gato.

Aseguró que no se puede estar pensando primero en la reorganización del territorio cuando no se ha atendido la emergencia de la Mojana, en especial cuando no se ha acabado el hambre a unas 37 mil familias damnificadas de esta región que integran 11 municipios de 4 departamentos.

Aseguró Pineda que Colombia ha estado de espaldas a la problemática de la Mojana.